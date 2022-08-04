Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün Bodrum'da konuklarını ağırlıyor
Devlet sanatçısı, piyanist, besteci Burçin Büke ile yazar ve müzisyen Güvenç Dağüstün; Bodrum Off Gümüşlük’te sahnelerinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Yarın akşam verecekleri konserde ise ikilinin konuğu rock müziğin kült ismi Yaşar Kurt olacak.
Yazar ve müzisyen Güvenç Dağüstün ile besteci Burçin Büke, Bodrum'daki sahnelerinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta ikilinin konuğu rock müziğin kült ismi Yaşar Kurt olacak.
Güvenç Dağüstün sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “Lisedeyim. 'Sokak Şarkıları' albümünü çıkartmış, ortalık yıkılıyor! Ankara’da Sakarya’da bir barda çalacak. Nasıl gitmek istiyorum ama yaşım tutmuyor. Dayıma dedim 'Ne yapacağız' diye. Dedi 'Çok istiyorsan gideceğiz'. Bir cumartesi akşamı aldı götürdü beni, iki bira da içmiştim. Teşekküler dayı! Ben ona hep hayrandım, sonra tanıştık, müzik yaptık beraber, arkadaş olduk, dost olduk. Hiç kopmadık. Bugün olduğum Güvenç’te payı vardır. Off Gümüşlük sahnesinde 5 Ağustos akşamı Burçin Büke ile birlikte konuğumuz sevgili dostum Yaşar Kurt olacak. O kadar heyecanlıyım ki!”
Konser, Bodrum Off Gümüşlük’te saat 22.00’de gerçekleştirilecek.
Yarın akşam sevgili Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke’nin sahnelerine konuk olacağım.?@burcinbuke? ?@guvencdagustun?— yaşar kurt (@yasarkurt_) August 4, 2022
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Bodrum Off Gümüşlük’te yeni konuk Yaşar Kurt - Gerçek Gündem https://t.co/QVbmlRmlGk
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