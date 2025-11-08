Burçin Sevgi Telli davası Yargıtay’da: ‘Yargıtay’dan onama kararı bekliyoruz’

Kastamonu’da Burçin Sevgi Telli 15 Ekim 2024 tarihinde polis memuru eşi Ender Telli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mahkeme Telli’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Dosya bir üst mahkemeye taşınmasının ardından İstinaf Mahkemesi kararı onadı.

Ender Telli’nin avukatları kararın onanmasının ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Cumhuriyet’e konuşan Burçin Sevgi Telli’nin annesi Yonca Erkeç, “Bu acının tarifi yok ve ölene kadar bu acıyla yaşamak zorunda kalacağım. Mahkememiz hâlâ devam ediyor. Karşı taraf ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararına itiraz ettiği için İstinaf Mahkemesi’ne gittiler ve mahkeme kararı onadı. Ardından Yargıtay’a gittiler” dedi.

Erkeç, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay’da onanmasını beklediklerini dile getirdi.