Burdur Gölü sahilinde köpüklenme: Uzman isimden açıklama geldi...

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpüklenme görüldü. Görüntüler bölge sakinlerini tedirgin etti.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:20
Burdur Gölü sahilinde köpüklenme: Uzman isimden açıklama geldi...
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Göller Bölgesi göllerinden Burdur ve Isparta illeri arasında yer alan bir tektonik göl olan Burdur Gölü'nde 'köpüklenme' meydana geldi

Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nde son günlerde görülen durumun kış aylarında suda artış gösteren çözünmüş organik maddelerin yüksek pH ve tuzluluk etkisiyle sabunlaşması ve oluşan sabunlaşmanın rüzgarın karıştırma kuvvetiyle köpüklenmesi nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

TEK BİR ETKENDEN KAYNAKLANMIYOR

Prof. Dr. Gülle, göllerdeki bu köpüklenme olaylarının sadece doğal süreçlerden değil, bazen ortama evsel veya endüstriyel atık su karışmasından da kaynaklanabileceğini, bu durumun tek bir etkenden değil, birden çok etkenin bileşkesinden meydana gelen bir olay olduğunu belirtti.

Burdur Gölü'nde önceki yıllarda da benzer durumların gözlendiği öğrenildi.


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