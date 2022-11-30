Burdur Gölü'nün tükenişini, 15 yıldır havadan gözlemliyor
Burdur Gölü'nün özellikle hızla kuruyan batı kısmı, biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce'nin kadrajına takıldı. İstanbul'dan Antalya'ya uçakla gelişi sırasında Burdur Gölü'nü fotoğrafladığını belirten İnce, genellikle cam kenarını tercih ettiğini söyledi. 15 yıldır hem gözlem yapan hem de fotoğraf çeken İnce'nin 2014'te ve geçen hafta uçaktan çektiği 2 fotoğraf arasındaki fark, tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?