Burdur Gölü'nün tükenişini, 15 yıldır havadan gözlemliyor

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Burdur Gölü'nün özellikle hızla kuruyan batı kısmı, biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce'nin kadrajına takıldı. İstanbul'dan Antalya'ya uçakla gelişi sırasında Burdur Gölü'nü fotoğrafladığını belirten İnce, genellikle cam kenarını tercih ettiğini söyledi. 15 yıldır hem gözlem yapan hem de fotoğraf çeken İnce'nin 2014'te ve geçen hafta uçaktan çektiği 2 fotoğraf arasındaki fark, tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

DHA
30 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00


Burdur Gölü

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