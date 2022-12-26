Burdur Gölü'nde 'gün batımı' güzelliği

Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde, batan güneşin suya yansıması ile güzel manzaralar oluştu.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00
Burdur Gölü'nde 'gün batımı' güzelliği
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Burdur Gölü'nde 1970 yılı Mayıs ayında 857,62 metre olarak ölçülen su kotu, 2022 yılı Ekim ayında 837,68 metre kotuna inerek 19,94 metre azaldı.

52 yılda yüzey alanı 237 kilometrekareden 117'ye inen gölde, gün batımı güzelliği ise objektiflere yansıdı.

RENKLER İÇ İÇE GEÇTİ

Batan güneşin suya yansıma ile ortaya çıkan kızıllık, seyirlik manzaralar oluşturdu. 


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