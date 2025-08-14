Burdur'un plaka kodu ne? Burdur'un plaka numarası kaç? Burdur ve ilçelerinin plaka harfleri...

Burdur plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.



BURDUR'UN PLAKA KODU NEDİR?



Burdur’un plaka kodu 15 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Burdur’da araç plakaları, 15 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Burdur Plaka Kodunun Anlamı

Burdur’un plaka kodu olan 15, alfabetik sıralamada Burdur’a verilen numaradır. 15 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili pek çok simgesel kullanımda öne çıkar.

Aşağıda Burdur’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Burdur ve ilçelerinin plaka harfl

Burdur Merkez 15 A, 15 AC

Bucak 15 B, 15 BU

Gölhisar 15 G, 15 GH

Yeşilova 15 Y, 15 YS

Tefenni 15 T, 15 TF

Ağlasun 15 AĞ, 15 AG

Karamanlı 15 K, 15 KM

Çavdır 15 Ç, 15 CD

Çeltikçi 15 ÇE, 15 CL

Altınyayla 15 AL, 15 AY