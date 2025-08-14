Burdur'un plaka kodu ne? Burdur'un plaka numarası kaç? Burdur ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 10:40:00
Burdur’un plaka kodu yurttaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Burdur ilçelerinin plaka harfleri nedir? Plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Burdur plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.  
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.


BURDUR'UN PLAKA KODU NEDİR?  


Burdur’un plaka kodu 15 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.  
Burdur’da araç plakaları, 15 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Burdur Plaka Kodunun Anlamı  
Burdur’un plaka kodu olan 15, alfabetik sıralamada Burdur’a verilen numaradır. 15 sayısı, hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili pek çok simgesel kullanımda öne çıkar.

Aşağıda Burdur’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Burdur ve ilçelerinin plaka harfl
Burdur Merkez      15 A, 15 AC        
Bucak            15 B, 15 BU        
Gölhisar         15 G, 15 GH        
Yeşilova         15 Y, 15 YS        
Tefenni          15 T, 15 TF         
Ağlasun          15 AĞ, 15 AG      
Karamanlı        15 K, 15 KM        
Çavdır           15 Ç, 15 CD        
Çeltikçi         15 ÇE, 15 CL       
Altınyayla       15 AL, 15 AY   

