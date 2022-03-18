Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 22:19
Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Burdur'un Bucak ilçesinde saat 21.18'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 119.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



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