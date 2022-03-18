Burdur'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Burdur'un Bucak ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Burdur'un Bucak ilçesinde saat 21.18'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 119.90 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2022
Büyüklük : 3.7 (ML)
Yer : Bucak (Burdur)
Tarih-Saat : 18.03.2022, 21:18:53 TSİ
Enlem : 37.3100 N
Boylam : 30.7270 E
Derinlik : 119.90 km
Detay : https://t.co/UG4GbzbVk4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Almanya'yı zora sokacak Rusya iddiası
- Çanakkale Zaferi dünyanın gidişatını nasıl değiştirdi?
- Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
- Kayıptı... Ağaca asılı halde bulundu
- Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
- Galatasaray'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
- Eve gelen komşular acı görüntüyü gördü
- ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
- Korkunç kaza: Yolcu otobüsü şarampole devrildi