Burdur’da 820 litre kaçak yağ ele geçirildi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:02

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:02

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, H.K. isimli şahısın yetki belgesiz şekilde atık yağ toplayıp satış yaptığı bilgisi üzerine ikametinde, depoda ve araçta yapılan aramada 820 litre kaçak/atık yağ ele geçirildi.

Şüpheli H.K. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.