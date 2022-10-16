Burdur'da Atatürk Anıtı'na sprey boya ile yazı yazıldı

16 Ekim 2022 Pazar, 14:50

Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nın alt kısmına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı.

Yurttaşlar, Atatürk Anıtı’na sprey boya ile kalp çizilmesi ve isim yazılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Burdur Belediyesi ekipleri, Atatürk Anıtı’na yazılan yazıyı temizlemek için çalışma başlattı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili gençler, sevgimizi daha farklı yöntemlerle ifade edebiliriz. Lütfen size yakışmayan bu yöntemi tercih etmeyin. Atatürk Anıtı’mıza yapılan bu çirkin davranışın tekrarlanmaması dileğiyle” dedi.