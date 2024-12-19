Burdur'da feci kaza... 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Burdur'un Ağlasun ilçesinde panelvan tipi minibüs kontrolden çıktı. Takla atarak beton direğe çarpan sürücü yaralanırken, araçta bulunan Mustafa Koç hayatını kaybetti.
Ağlasun- Burdur yolunun Yeşilbaşköy girişinde dün saat 17.30 sıralarına Ramazan Aktaş yönetimindeki panelvan tipi minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak beton elektrik direğine çarptı.
Araçta bulunan Mustafa Koç, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ramazan Aktaş ile birlikte araçta bulunan Musa Aktaş ve H.İ.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Mustafa Koç'un cenazesi ise savcının incelemesinden sonra morga konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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