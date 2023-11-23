Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 20:44
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 5 tutuklama
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 17 operasyonda yakalanarak hakkında idari işlem yapılan 30 şüpheliden 5‘i tutuklandı.

9’u adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 25 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 55 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 100 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 177 adet sikke, 1 adet kürek, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet çapa, 2 adet bakır çubuk, 2 adet demir murç ele geçirildi.


Burdur Operasyon Kaçakçılık

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