Sakarya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:15
Sakarya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 120 bin lira olan 70 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 doldurulmuş ve 154 bin boş makaron ele geçirildi.


sakarya Kaçakçılık

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