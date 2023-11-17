Sakarya’da jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 18:15

Güncelleme: 17.11.2023 - 18:15

Sakarya'nın Hendek ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 120 bin lira olan 70 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 360 doldurulmuş ve 154 bin boş makaron ele geçirildi.