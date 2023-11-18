Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:03

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:03

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gümrük kaçağı ürünlere yönelik bir işyeri ve araçta arama gerçekleştirdi.

Ekipler, 1747 paket gümrük kaçağı sigara, 652 elektronik sigara, 450 puro ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.