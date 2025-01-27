Burdur'da sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Burdur'da Halil Ayan (80) yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Burdur'da sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:41

Burdur merkez Yenice Mahalle Karaosman Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Halil Ayan'a dün akşam saatlerinde ulaşamayan komşuları yakınlarına haber verdi.

HAREKETSİZ BULUNDU

Eve gelen yakınları Ayan'ı hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayan'ın cenazesi Burdur Belediyesi morguna konuldu. 

 


Etiketler: #Burdur #Burdur Belediyesi

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