Burdur'da sır olay: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Burdur'da Halil Ayan (80) yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Burdur merkez Yenice Mahalle Karaosman Sokaktaki evinde yalnız yaşayan Halil Ayan'a dün akşam saatlerinde ulaşamayan komşuları yakınlarına haber verdi.
HAREKETSİZ BULUNDU
Eve gelen yakınları Ayan'ı hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ayan'ın cenazesi Burdur Belediyesi morguna konuldu.
Etiketler: #Burdur #Burdur Belediyesi
En Çok Okunan Haberler
-
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- İmamoğlu 'Heybedeki turbun' adını açıkladı
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de saldırı!
- ‘Artık AKP için ağır bir yük’
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Trump'tan yaptırım tehdidi!
- ‘Ben ölmediğime pişmanım...'