Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burhanettin Bulut Silivri’den seslendi: ‘Bu selam demokrasiye güçlü bir mesajdır’

Burhanettin Bulut Silivri’den seslendi: ‘Bu selam demokrasiye güçlü bir mesajdır’

22.12.2025 18:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Burhanettin Bulut Silivri’den seslendi: ‘Bu selam demokrasiye güçlü bir mesajdır’

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Silivri Cezaevi’ne yaptığı ziyaretin ardından bir video paylaşımı yaptı.

Bulut, paylaşımında hukuksuz şekilde tutuklandıklarını savunduğu isimlerin selamlarını kamuoyuna iletti. Bulut açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun selamlarını getirdiğini ifade etti.

Açıklamasında yaşanan sürece tepki gösteren Bulut, “Adaletin yerini keyfiliğin, hukukun yerini siyasi hesapların aldığı bu karanlık günlerde bu selam yalnızca bir hatırlatma değil; demokrasiye, halkın iradesine ve birlikte mücadele etme kararlılığımıza gönderilmiş güçlü bir mesajdır” ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #CHP #Burhanettin Bulut