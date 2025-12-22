Burhanettin Bulut Silivri’den seslendi: ‘Bu selam demokrasiye güçlü bir mesajdır’

Bulut, paylaşımında hukuksuz şekilde tutuklandıklarını savunduğu isimlerin selamlarını kamuoyuna iletti. Bulut açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun selamlarını getirdiğini ifade etti.

Açıklamasında yaşanan sürece tepki gösteren Bulut, “Adaletin yerini keyfiliğin, hukukun yerini siyasi hesapların aldığı bu karanlık günlerde bu selam yalnızca bir hatırlatma değil; demokrasiye, halkın iradesine ve birlikte mücadele etme kararlılığımıza gönderilmiş güçlü bir mesajdır” ifadelerini kullandı.