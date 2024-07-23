Burhaniye Belediyesi’nden imarsız yapılara müdahale

Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:39

Güncelleme: 23.07.2024 - 13:39

Burhaniye'de imarsız arsaları izinsiz şekilde kullanılarak haksız menfaat sağlanmasına sebep verecek ve yapılaşmalara ve çarpık kentleşmeye engel olmak için belediyenin çalışmaları sürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Koruma ve Kontrol Müdürlüklerince yapılan müşterek incelemeler ve çalışmalar sonrasında tespiti yapılan ruhsatsız ve izinsiz işgaller ile ilgili hukuki ve cezai işlemler titizlikle yürütülüyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve şehir planlamasına uygun bir düzen sağlamak amacıyla bu tür düzenlemeleri kararlılıkla uyguluyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından yurttaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği bildiriliyor.