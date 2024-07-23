Burhaniye Belediyesi’nden imarsız yapılara müdahale

Burhaniye Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği, ilçe sınırları içerisinde tiny house olarak adlandırılan prefabrik meskenlerin izinsiz olarak kurulması yasaklandı. Bu karar doğrultusunda, İskele Mahallesi’nde bulunan bir tiny house, gerekli işlemler yapılarak kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:39
Burhaniye Belediyesi’nden imarsız yapılara müdahale
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Burhaniye'de imarsız arsaları izinsiz şekilde kullanılarak haksız menfaat sağlanmasına sebep verecek ve yapılaşmalara ve çarpık kentleşmeye engel olmak için belediyenin çalışmaları sürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Koruma ve Kontrol Müdürlüklerince yapılan müşterek incelemeler ve çalışmalar sonrasında tespiti yapılan ruhsatsız ve izinsiz işgaller ile ilgili hukuki ve cezai işlemler titizlikle yürütülüyor.

Burhaniye Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve şehir planlamasına uygun bir düzen sağlamak amacıyla bu tür düzenlemeleri kararlılıkla uyguluyor.

Burhaniye Belediyesi tarafından yurttaşların huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği bildiriliyor. 


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