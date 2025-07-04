Burhaniye'de yurttaşlardan kıyı işgaline karşı eylem: 'İçmeler sahilinde otel istemiyoruz'

Balıkesir Burhaniye ilçesindeki Pelitköy İçmeler sahilinde otel yapılması planlanan bölgede açıklama yapan Pelitköy İçmeler Sahili Koruma ve Geliştirme Platformu’na çevreci kuruluşlar da destek verdi. Aralarında Pelitköy, İçmeler Sahilini Koruma ve Geliştirme Platformu, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu ve Burhaniye Halk İnisiyatifi'nin de olduğu kitle örgütleri ile birlikte vatandaşlar, Pelitköy İçmeler sahilinde de bir araya geldi. "Pelitköy sahili halkındır" ve "Pelitköy’de otel istemiyoruz" sloganları atan vatandaşlalar, burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı yapın bölge sakinlerinden Kemal Ünal, şunları söyledi:

"TEMİZ BİR SAHİKDEN BAŞKA BİR TALEBİMİZ YOK''

"Bu sahilin bir inşaat şirketinin müşterileri için özel plaja dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. İçmeler sahilinde otel istemiyoruz. İçmeler sahilinin doğal güzelliğinin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bir önemli talebimiz daha var. Burhaniye Belediyesi'nin burayı devralıp halkın yararına bir işletme haline getirmesini istiyoruz. Denizi kirleten mendireğin kaldırılmasını istiyoruz. Doğası korunan temiz bir sahilden başka bir talebimiz yoktur" dedi.

Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü Hatice Ergin ise konuşmasında Kıyı Kanunu'nun hükümlerine dikkat çekerek, kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanma hakkının olduğunu vurguladı.