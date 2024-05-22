Büro emekçileri SGK'ya çelenk bıraktı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:37

Güncelleme: 22.05.2024 - 16:37

İzmir'de Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi kamu çalışanları, SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakarak SGK emekçilerinin artan iş yüküne dikkat çekti ve taleplerini dile getirdi. “Mezarda emekli olmayacağız! Sosyal güvenliğin tasfiyesine hayır” yazılı pankart açan grup sık sık, “Sefalete teslim olmayacağız”, “İnsanca bir yaşam istiyoruz” sloganları attı.

BES İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin ve Şube Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Erdal Özçelik yaptığı açıklamada, "85 Milyona hizmet veren EYT’nin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerine bırakınız teşekkür edilmesini; yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti ve benzeri kazanılmış haklarının gasbedilmesi ile karşı karşıyadır. Çabuk unutuldu, EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam hafta sonu demeden fedakarca çalışırken bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kalmaları. Çabuk unutuldu EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 Ek gösterge sözleri. Oysaki 2022 Yılında 689 bin 523 kişiye emekli aylığı bağlanırken, EYT Yasası gereğince 2023 Yılında 2 milyan 484 bin 335 kişiye emekli aylığını bu vaatleri yapan ve sözlerinde durmadan kaybolan bakanlar değil olağanüstü gayretle sosyal güvenlik emekçileri bağlamışlardır. EYT yasası nedeniyle tüm süreçler göz önüne alındığında sosyal güvenlik emekçilerinin iş yükü 10 kat artmıştır. Yasanın yarattığı iş yükü 2024 Yılında da benzer şekilde devam etmektedir. Personel eksikliği nedeni ile birçok birimde yıllık izinlerin kullanılmasında, rapor alınmasında sosyal güvenlik emekçileri sorun yaşamaktadır" dedi.

SGK EMEKÇİLERİ SOMUT ADIM BEKLİYOR

"Kamu tasarruf paketi ile personel alımı durdurularak SGK emekçisinin iş yükü bir kez daha katlanarak artacaktır" diyen Özçelik şunları söyledi:

"SGK emekçileri 85 Milyona, 32 bin 981 çalışan ile hizmet vermektedir. 2009 Yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK Emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadırlar. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir. Sosyal Güvenlik emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor. Çözüm sosyal güvenlik emekçilerinin ortak mücadelesinde Büro Emekçileri Sendikası olarak sendikamızın yetkili olduğu yıllardaki haklarımızı almak ve kazanılmış haklarımıza geleceğimize iş güvencemize sahip çıkmak için tüm sosyal güvenlik emekçilerini aşağıdaki taleplerde ortak mücadeleye çağırıyoruz."

SGK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ SIRALANDI

Özçelik Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

"5510 sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz. SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz! Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatmasını istiyoruz. 2022 yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz. Kurum içi tüm ünvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz. Mülakatın kaldırılmasını liyakatın tesis edilmesini istiyoruz. Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz. Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz."