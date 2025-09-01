Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi Ankara Adliyesi önünden seslendi: Bakanlık hakim ve savcıdan mı ibaret?

Büro-İş Sendikası yeni adli yılın açılışı kapsamında, yargı çalışanlarının yaşadığı sorunları ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Ankara Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi yaptı.

"EMEKÇİNİN KARNI HİKAYELERE TOK"

Anayasa tartışmalarına ilişkin konuşan Hamzaçebi, "2017 anayasa değişikliğinde özgürlükler gelecek, refahımız artacak dediler; hapishaneler iddianamesi bile düzenlenmemiş, ceza alsa bile yatarı olmayan, halkın oyları ile seçilmiş yüzlerce hatta binlerce belediye başkanı, gazeteci, aydın, sendikacı tutuklu ile doludur. Bir ülkede hukuk sitemi iyi değilse, hukuk güvenliği yoksa; özgürlük de yok huzur da yok, güven de yok, üretim de yok, refah da yok. Emekçilerin anlatılan bu hikâyelere karnı tok; gıdaya, besine, insanca yaşayabileceği bir gelire ihtiyacı var" dedi.

"BUNLAR MI KAZANIM?"

Memura yapılan maaş zammını anımsatan Hamzaçebi, "Maaş zamları ile artık kiralarımızı karşılayamaz, sağlıklı beslenemez olacağız. Toplu Sözleşmede ne yargı çalışanlarına ne de diğer kamu çalışanlarına bir iyileştirme kazanım yok. Zabit Katibi ve mübaşirlerin ek ödeme ve tazminat oranları önceki dönemde olduğu gibi 7 puan, Adalet Hizmetleri Tazminatı; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapanlar için 15, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10, diğer illerde 5 puan uygulanacak. Şimdi soruyoruz. Bunlar mı kazanım?" tepkisini gösterdi.

"HAKİM VE SAVCIDAN MI İBARET?"

Yılda bir kez olsun kutlanan Adli Yıl açılışında Adalet Bakanının bir kez olsun yargı emekçilerinin sorun ve taleplerine değindiğini duymadıklarını ifade eden Hamzaçebi, "Bütün kamu çalışanları gibi yargı çalışanları da yoksulluğa, emeklisi açlığa terkedilmiştir" diyerek "Bildiğiniz üzere Adli tatilde nöbetçi mahkemeler dışında bütün hakim ve savcılar izindedir. Oysa eksik personel ve iş yoğunluğu nedeniyle yargı çalışanlarının çoğu görevinin başındadır.

Tam da bu zamanda en az 2 bin kişinin çalıştığı Ankara Adliyesi yemekhanesi bakım onarım tadilat nedeniyle kapatılmaktadır. Bu durum artık önceki yıllardan itibaren devam ederek süreklilik halini almıştır. Dışarda bir öğün yemek 600-700 liradan aşağı değil. Bu sefalet zamları ile bizlerin karnını doyurması imkânsız. Buradan Adalet Bakanına sesleniyoruz. Adalet Bakanlığı hakim ve savcıdan ibaret midir.? Adalet Bakanlığının diğer çalışanları üvey evlat mıdır?" ifadelerini kullandı.

"TÜM YARGI ÇALIŞANLARI ROL OYNUYOR"

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım da bir konuşma yaptı. Adaletin sağlanmasında yalnızca hâkimler ve savcıların değil, tüm yargı çalışanları önemli bir rol oynadığını belirten Yıldırım, "Adaletin daha hızlı ve etkin işlemesi için, yalnızca hâkimlerin değil, tüm adalet çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ancak Türkiye’de adalet sistemi sadece yargı eliyle oluşmuyor; sistemi ayakta tutan emekçilerin de ekonomik koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

Toplu sözleşme süreçlerinde tüm memur ve emekli memurların hakları adil bir şekilde gözetilmelidir. Bu konuda karar mercii yine Cumhurbaşkanı’dır. Eğer adaletin daha iyi işlemesini istiyorsak, adalet sisteminin tüm çalışanlarına hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor” dedi.

Yargı çalışanlarının başlıca talepleri ise şunlar:

Adalet hizmetleri sınıfı bir an önce oluşturulmalıdır.

Adalet hizmetleri tazminatı arttırılarak merkez teşkilatı dahil tüm yargı çalışanlarına verilmelidir.

Yargı çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir.

Kamu çalışanlarına refah payı biçilecek şekilde insan onuruna yaraşır ücret ödenmelidir.

Vergi oranı %10’da sabitlenmelidir.

Adalet çalışanlarına döner sermaye gelirlerinden pay verilmelidir.

3600 ek gösterge tüm kamu emekçilerine verilsin.

Yargı emekçilerine hakim ve savcılarda olduğu gibi brüt maaşlarına %10 tutarında yargı ödeneği verilmelidir.

Adalet çalışanlarına 2802 sayılı hakim ve savcılar kanununa göre değil 4483 sayılı memur suçları kanununa göre yargılanmalıdır.

Yargı çalışanlarının fazla mesai ücretleri günümüz şartlarına göre arttırılarak tam ve zamanında merkez ve taşra teşkilatı dahil herkese ödenmelidir.

Yargı çalışanlarının kaldırılan havuz paraları tekrar geri ödenmelidir.

Açılış ayında tüm yargı çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir.

Adliye açılış toplantılarında memur sendika temsilcilerine söz hakkı verilsin.

Komisyonlarda sendika temsilcileri de bulundurulmalıdır.

Yargı çalışanlarının nöbet ücretleri komisyonlar arasında ki uygulama farklılıkları giderilmelidir.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel genel idari hizmetler sınıfına içerisinde teknik hizmetler sınıfına geçirilsin.

Bakanlık birimlerinde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bu kadrolarda hakim ve savcı sınıfından olmayan personellerinde atanabilmelerine imkan sağlanmalıdır.

Adalet Vakfı yönetimine hakim ve savcı sınıfı dışında memurlarında, vakıf yönetiminde temsil hakkı verilmelidir.

Sabit kadrosunda görev yapanlar için uzman katip unvanı oluşturulmalıdır.

Görevde yükselme sınavlarında sözlü sınav şartı kaldırılmalıdır.

Personel alımına hız verilerek iş yüküne uygun olarak çalışan arttırılmalıdır.