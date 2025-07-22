Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi: ‘Kendi saltanatlarından tasarruf etmeyenler memurun sağlığından tasarruf ediyor’

Yaz aylarıyla birlikte yükselen hava sıcaklıkları yurttaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle çalışmaya devam eden insanlar sıcaklıklardan daha da olumsuz etkilenebiliyor. Hükümet, Çankaya Vergi Dairesi, Kavaklıdere Vergi Dairesi ve Edirne Vergi Dairesi başta olmak üzere SGK, adliye binasında çalışan memurlara bir klimayı dâhi çok gördü. Konuya ilişkin açıklama yapan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Hava sıcaklıklarının yer yer 45 dereceyi geçtiği illerimizde dahi kamu kurumlarında klimalar yetersiz, olanlarında bir çoğu çalışmıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında uzun zamandır klimaların bakım ve onarımı yapılmıyor, ağırdan alınıyor. Kamu çalışanları özellikle sağlık sorunları yaşayanlar yüksek sıcak ve nemden büyük sorun yaşarken yetkili sendika yöneticilerinin, bakanların, bakan yardımcılarının, üst düzey bürokratların makam odalarında klimalar 7/24 çalıştırılmakta. Hatta kapalı garajlarında bile gün boyu makam araçlarının motorları çalışır vaziyette klimaları açık şekilde beklemektedir” dedi.

‘TASARRUFTAN ÇOK HASTALIĞA YOL AÇIYOR’

Klimaların bakımının yapılmaması ve çalıştırılmamasının tasarruftan çok çalışanlarda hastalığa yol açtığını vurgulayan Hamzaçebi, “Sıcak çarpması, Isı krampları başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere deri, kas ve eklem hastalıklarını tetiklemekte, sıcak kuru cilt, şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları, hızlı sıcaklık artışları ve bilinç kaybına neden olmaktadır. İşyeri yönetiminin, kuruluşun performansını artırmak için, çalışma ortamının motivasyon, tatmin ve çalışanların performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasını sağlaması gerekir. İnsani ve fiziksel faktörlerin bir bileşimi olarak uygun bir çalışma ortamının yaratılması ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, hava akımı, hijyen, temizlik, ses, titreşim ve kirlenme vb. gibi hususların da dikkate alınması ile olasıdır. Ancak İş Sağlığı ve Güvenliğini kamu kurumları yıllardır ihmal ediyor” ifadelerini kullandı.

Hamzaçebi, “Kendi saltanatlarından, konforundan tasarruf etmeyenler memurun sağlığı üzerinden tasarruf ediyor. 22-24 derece arasında olan İdeal çalışma ortam sıcaklığında sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamında görev yapmak temel bir insani haktır. Bunlardan tasarruf edilemez. İnsanlar sıcaktan kavruluyor, nefes alamıyor. Tasarrufu başka yerden yapsınlar. Bir an önce yeterli klima takılsın, arızalı olanların bakımı yapılsın. Kamu çalışanlarının sağlığıyla oynamasınlar” diye konuştu.