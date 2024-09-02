Büro-İş Sendikası’ndan kostümlü eylem: 'Türkiye adeta bir korsanlar ülkesi oldu'

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:28

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:29

Büro-İş Sendikası, dün adli yılın başlangıcında Ankara Adliyesi önünde adliye çalışanlarının koşullarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Korsan" temasıyla yapılan açıklamada sendika Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, korsan kıyafeti giydi. Göz bandı, korsan şapkası ve belinde kılıcı ile konuşmaya başlayan Hamzaçebi'ye birçok sendikalı eşlik etti. Sendikalıların ellerindeki dövizlerde, "Yargı çalışanlarının havuz paraları tekrar ödensin, Emeğiniz çok dediler, emeğimizi hiç ettiler, Yargıda kimsenin güvencesi yok, Adaletsizliklerin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir, Köle değil emekçiyiz" yazıları yer aldı. Eylemde sendikalılar, "İnsanca çalışmak istiyoruz" sloganları attı. Hamzaçebi, yaptığı açıklamada “Her yıl düzenli olarak bugünün önemine istinaden yetkililer tarafından hukukun üstünlüğüne, adalete, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına ilişkin kulağa hoş gelen mesajlar verilmekte. Oysa durum çok farklı, Türkiye adeta bir korsanlar ülkesi oldu” dedi.

''ADALET BAKANLIĞI EN BÜYÜK ADALETSİZLİĞİ PERSONELİNE YAPIYOR''

Birleşik Kamu-İş’in açıkladığı son verilere göre Ağustos ayının açlık sınırının 20 bin 958, yoksulluk sınırının ise 64 bin 157 liraya yükseldiğini anımsatan Hamzaçebi, “Bu yoksulluk şartlarında eksik personel ve ağır iş yükü altında özveriyle görev yapan yargı emekçileri her yıl umutlarını adli yıl da tazelemiştir ancak bir türlü hak ettiği özlük haklarına kavuşamamıştır. Adalet Bakanlığı en büyük adaletsizliği kendi personeline yapmaktadır” ifadelerini kullandı. “Hâkim ve savcıdan ibaret sayılan yargı teşkilatında emekçi olmak zordur. Duvarlarında Adalet yazan binaların ardında haksızlık var, yoksulluk var, mobbing var, stres var, baskı var. Buradan Adalet Bakanına ve hükümete seslenerek tekrar ediyoruz. Bugünki adli yıl bir milat olsun” diyen Hamzaçebi’nin sıraladığı önerilerden bazıları şunlar:

TALEPLERİNİ SIRALADI

“-Kamu çalışanlara refah payı içerecek şekilde insan onuruna yaraşır ücret ödensin,

-3600 ek gösterge ayrımsız tüm kamu emekçilerine verilsin,

·Yargı çalışanlarına fiili hizmet zammı verilsin.

-Yargı çalışanlarının fazla mesai ücretleri günümüz şartlarına göre artırılarak tam ve zamanında merkez ve taşra teşkilatı dahil herkese ödensin,

-Yargı çalışanlarının kaldırılan “Havuz Paraları” kaynakları zenginleştirilerek geri verilsin,

-Bakanlık birimlerinde, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı vs. kadrolara hâkim ve savcı sınıfından olmayan personelin de atanabilmelerine imkân sağlansın,

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında sözlü sınav şartı kaldırılsın,

-Personel alımına hız verilerek; iş yüküne uygun olarak çalışan sayısı artırılsın,

-Büyükşehirlerde görev yapanlara büyükşehir farkı verilsin,

-Kira desteği sağlansın,

-Yemek hizmeti ücretsiz olsun, dışarıda yoklama, icra, keşif gibi görev yapan memurlara da yemek bedeli nakden ödensin,

-Banka promosyonları günün ekonomik şartlarına göre revize edilsin,

-Lojman ve kreş sorunları bir an önce çözüme kavuşturulsun,

-Ulaşım ödeneği, tüm adliye çalışanlarına ödensin,

-Yargı çalışanlarının gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliği sağlansın,

-Çalışma koşulları düzeltilsin,

-Mobbinge karşı çalışanları koruyan uygulamalar hayata geçirilsin,

-Yeşil pasaport bütün memurlara verilsin.”