Bursa, 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arıyor: 5 gündür haber yok...

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi
Burak Koçak’tan Kurban Bayramı arefesinde kaybolduğundan bu yana haber
alınamıyor.
Koçak, 5 Haziran'da okula gitmek üzere evinden ayrıldı,
ancak ne servis aracına bindi ne de okuluna ulaştı.
Durumdan endişelenen ailesi, Burak’ın eğitim gördüğü Hacı
Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’na gitti.
AİLESİ KAYIP BİLDİRİMİNDE BULUNDU
Okul bahçesinde bulunan bir barakada çocuğa ait okul
çantasının bulunması üzerine aile,
yetkililere kayıp bildiriminde bulundu.
5 GÜNDÜR BİR İZ YOK
Arama faaliyetleri, Kurban Bayramı’nın beşinci gününde de
devam ederken, şu ana kadar Burak Koçak'a ilişkin herhangi bir iz tespit
edilemedi.
AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, UMKE, ANDA, BUSKİ ve NAK
ekiplerinden oluşan 100’ün üzerinde personel, iz takip köpekleri ve drone
desteğiyle bölgede yoğun bir şekilde tarama yapıyor. Özellikle ormanlık
alanlar, dağlık bölgeler ve derelerde aramalar sürüyor.