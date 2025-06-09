Bursa, 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arıyor: 5 gündür haber yok...

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak’tan Kurban Bayramı arefesinde kaybolduğundan bu yana haber alınamıyor.

Koçak, 5 Haziran'da okula gitmek üzere evinden ayrıldı, ancak ne servis aracına bindi ne de okuluna ulaştı.

Durumdan endişelenen ailesi, Burak’ın eğitim gördüğü Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’na gitti.

AİLESİ KAYIP BİLDİRİMİNDE BULUNDU

Okul bahçesinde bulunan bir barakada çocuğa ait okul çantasının bulunması üzerine aile, yetkililere kayıp bildiriminde bulundu.

5 GÜNDÜR BİR İZ YOK

Arama faaliyetleri, Kurban Bayramı’nın beşinci gününde de devam ederken, şu ana kadar Burak Koçak'a ilişkin herhangi bir iz tespit edilemedi.

AFAD, JAK, BAKUT, AKUT, UMKE, ANDA, BUSKİ ve NAK ekiplerinden oluşan 100’ün üzerinde personel, iz takip köpekleri ve drone desteğiyle bölgede yoğun bir şekilde tarama yapıyor. Özellikle ormanlık alanlar, dağlık bölgeler ve derelerde aramalar sürüyor.