Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey tarih verdi: 'Yağmur yağmadığı ve su kesintisi yapılmadığı takdirde...'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, su seviyesinin Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50, Nilüfer’de ise hiç su kalmadığına dikkati çekerek, "Çınarcık bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi DSİ'ye ilettik. Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak" dedi.

Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Mustafa Bozbey, kentin içme suyu rezervine ve bu konuda atılan adımlara yönelik açıklamalar yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki toplantıya, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

“YERALTI SU SEVİYESİ 250 METRELERE KADAR İNDİ”

Son dönemde yaşanan kuraklık sebebiyle yaşanan su sıkıntısına dikkat çekerek BUSKİ ve su kaynakları hakkında bilgilendirme yapan Başkan Mustafa Bozbey, “Kentimizin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’i Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılanıyordu. Ancak yaşanan kuraklık nedeniyle suyumuzun yüzde 50’si Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15’i pınar kaynaklarından, yüzde 35’i ise BUSKİ’ye ait 155 adet derin su kuyusundan sağlanıyor. Yeraltı su seviyesinin 250 metrelere kadar indiğine de dikkat çekmek istiyorum. Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir” diye konuştu.

“BYPASS HATTINI HAYATA GEÇİRMESEYDİK KESİNTİLER OLACAKTI”

Barajlardaki mevcut doluluk oranı hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, “Doğancı’da yüzde 6,81, Çınarcık’ta yüzde 50 seviyesinde. Nilüfer de ise hiç suyumuz yok. Yani 75 milyon metreküp civarında Çınarcık’ta su var. Ortalamada ise yüzde 3,34 doluluk oranındayız. Bursamızın günlük su tüketimi 525 bin metreküp civarındadır. Çınar Barajı’ndaki suyu direk tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek o zaman günlük 500 bin metreküplük arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabiliriz. Çınarcık Barajı yakınında yaptığımız arıtma tesisinin kapasitesi günlük 300 bin metreküptür. Sadece Doğancı havzasında su birikme olmayabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla kuraklık olacağı söyleniyor. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Bypass hattını hayata geçirmeseydik Eylül ayından itibaren kesintiler olacaktı. Şu ana kadar su kesintisi olmadı” dedi.

“ÇINARCIK SUYUNUN TAMAMINI İÇME SUYU OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Su fiyatlandırması konusunda ise 30 büyükşehir arasında 23-24. sıralarda olduklarını anlatan Başkan Bozbey, 1 metreküpün maliyetinin 80-85 liraya kadar yükseldiğini vurguladı. Programlarında deniz suyunu arıtarak içilebilir su elde edilmesi konusu olduğunu da söyleyen Başkan Bozbey, araştırmaların devam ettiğini aktardı.

Çınarcık Barajı’nda toplam 150 milyon metreküp su toplandığını aktaran Başkan Bozbey, “DSİ ile yapılan anlaşmalarda 75 milyon metreküpü içme suyuna, 75 milyon metreküpü de sanayiye ayrılmış. Çınarcık Barajı’ndaki suyun tamamını içme suyu olarak değerlendirmek istediğimizi ilettik. Şu an buradaki 150 milyon metreküpün 105 milyon metreküpünü kullanmak zorundayız. 75 milyon metreküp bize yetmiyor. DSİ’ye durumu ilettik. Oradaki tüneli yaptıktan sonra Doğancı Barajı’na suyu almış olacağız. Böylece su sorunu uzun süre yaşanmayacaktır. Ayrıca barajın yakınında baypas hattı yaptık. İsale hatları tamamlandı. Oradaki isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi. Orada borularımız üç kez patladı. Tekrar revize ettik. DSİ Bölge Müdürü devreye girdi ve çözümlendi” diye konuştu.

ARSENİKLİ SU İDDİALARINA CEVAP

Su tasarrufu çalışmaları kapsamında okullara 7051 adet perlatörün ücretsiz takıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, 17 ilçede yürütülen çalışmalarla kayıp kaçak oranını en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bypass hattından gelen suyun arsenikli olduğuna dair iddialara cevap veren Başkan Bozbey, “Bir kent yöneticisinin, bu tür şeyleri sormadan ve araştırmadan söylememesi lazım. Bunlar insan hayatını ilgilendiren konular. Su, Doğancı Barajı’na geliyor. Suyumuz, Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre arıtılıyor. Biz Bakanlığın kriterleri haricinde DSÖ’nün kriterlerini uyguluyoruz. Ondan sonra ‘Su, Bursa’da çeşmeden içilir’ dedik. Ben de suyu çeşmeden içiyorum” dedi.

“SU KESİNTİSİ YAPILACAKSA BİLGİ VERİRİZ”

Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim 2025 tarihinde barajlardaki suyun tükenmiş olacağını açıklayan Başkan Bozbey, “Doğancı Barajı’nda her gün kullanım suyuna göre 25 santim civarında suyumuz azalıyor. Baraja 25 santim civarında su gelirse stabil durumda olacak. Ama bir metre gelirse gün sayısı artmış olacak. Ekim ve Kasım ayında ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapılacaksa da kamuoyunun karşısına çıkıp bilgi veririz. Nasıl yapılacağını da paylaşırız. Yağmur etkin biçimde yağmaz ise su kesinti yapılabileceği görülüyor. Olma olasılığı kuvvetli. Yağmurlar devam ederse elbette gerek kalmayacak. Bypass hattını yapmasaydık daha vahim sonuçla karşı karşıyaydık. Bypass hattı şu anda kurtarıcı pozisyonunda. Yılbaşında karar verdiğimiz için kendimizi rahat hissediyoruz” diye konuştu.

MALİ TABLO HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi’nin ve şirketlerin mali durum hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, “Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarında önemli bir azalma var. Şirket borçları hemen hemen aynı durumda seyrediyor. BUSKİ’nin borçları 11.8 milyardan 22.5 milyara çıktı. Daha önceki yıllarda yapılan ihalelerin, projelerin sonucu olarak bunu öngörmüştük. BUSKİ’yi şu anda Büyükşehir Belediyesi finanse ediyor. Finanse etmek zorunda kalıyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan BURULAŞ’ı diğer yandan BUSKİ’yi finanse ediyor. 10 yıl önce BUSKİ, Büyükşehir Belediyesi’ne para aktarıyordu. Bu kurumun sürdürülebilir olması lazım. Bir taraftan yeni su kaynakları oluşturmak için yatırım yapmak lazım. Diğer taraftan mali kaynak zayıf. Bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Toplum olarak BUSKİ’nin ayakta kalmasına ve yeni yatırımlar yapabilmesine katkı sunmak zorundayız” dedi.