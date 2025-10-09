Bursa’da bina çöp eve döndü: Mahkeme kararıyla boşaltıldı

Bursa'da Davutdede Mahallesi Conk Sokak’ta bulunan binada iddiaya göre, 4 katlı apartmanın 2’nci ve 3’üncü katlarının sahibi olan kadın, evde biriktirdiği çöpler nedeniyle her yıl aynı sorunla gündeme geliyor.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi temizlik ekipleri, mahkeme kararıyla eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Kadının temizlik sırasında evde olmadığı öğrenilirken, ekipler dairelerden yaklaşık 1,5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Kullanılamaz durumdaki eşyalar camlardan doğrudan çöp kamyonuna atıldı.

Evin cam ve kapılarının uzun süredir açık olduğu, odaların kuşlarla dolduğu ve dairenin adeta kümese döndüğü görüldü. Temizlik sonrası ekipler evde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.