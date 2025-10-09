Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa’da bina çöp eve döndü: Mahkeme kararıyla boşaltıldı

9.10.2025 13:11:00
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, bir kadının yaşadığı ev çöp eve döndü. Apartmandan yayılan kötü kokular nedeniyle harekete geçen Yıldırım Belediyesi temizlik ekipleri, mahkeme kararıyla evi boşalttı.

Bursa'da Davutdede Mahallesi Conk Sokak’ta bulunan binada iddiaya göre, 4 katlı apartmanın 2’nci ve 3’üncü katlarının sahibi olan kadın, evde biriktirdiği çöpler nedeniyle her yıl aynı sorunla gündeme geliyor.

Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi temizlik ekipleri, mahkeme kararıyla eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Kadının temizlik sırasında evde olmadığı öğrenilirken, ekipler dairelerden yaklaşık 1,5 kamyon dolusu çöp çıkardı. Kullanılamaz durumdaki eşyalar camlardan doğrudan çöp kamyonuna atıldı.

Evin cam ve kapılarının uzun süredir açık olduğu, odaların kuşlarla dolduğu ve dairenin adeta kümese döndüğü görüldü. Temizlik sonrası ekipler evde ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

