Bursa'da çevreyi kirleten sürücüye ceza: Tek tek toplatıldı

6.05.2026 13:22:00
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücüyü aracında biriktirdiği izmaritleri yere atarken yakalayan zabıta ekipleri, sürücüye çöplerini tek tek temizletti.

İnegöl ilçesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde zabıta ekipleri devriye esansında çevreyi kirleten bir sürücüyü fark etti.

Aracının içinde biriktirdiği izmaritleri yere atan sürücü A.D.'yi yolda gören zabıta ekipleri hemen aracın yanına gitti. Ekipler A.D.'yi uyararak izmaritleri yerden toplattırdı.

Ardından sürücüye cezai işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri sürücüye, Kabahatler Kanunu 32. maddesi uyarınca 3 bin 705 TL cezai işlem uygulandığını, alan kendisine temizlettirildiği için ayrıca temizlik ücreti yansıtılmadığını açıkladı.

