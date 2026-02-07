Bursa'da dehşet! Kahvehane çıkışı silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı

Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında kahvehaneden çıkan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç., araçlarına binmek üzere oldukları sırada, seyir halindeki bir araçtan tabancayla üzerlerine ateş açıldı.

AĞIR YARALANDILAR

Vücutlarının isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Zekeriya Ç. ve İbrahim Ç., yere yığılırken, saldırganlar ise araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.