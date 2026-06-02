Bursa’da evlat dehşeti! Önce annesini ardından kendini bıçakladı

2.06.2026 09:23:00
Güncellenme:
DHA
Bursa'da iddiaya göre, psikolojik sorunları olan İsmail S., annesi Ayşe S.'yi ve kendisini bıçakladı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı İntizam Mahallesi’nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail S., evde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek annesi Ayşe S.’yi, ardından kendini bıçakladı.

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail S., olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki bıçakla direndi.

Park halinde bulunan taksinin camına kafa atan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis ekipleri, İsmail S.’yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Ayşe S. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne, İsmail S. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa #bıçaklama