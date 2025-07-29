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Bursa’da havai fişekle yangın çıkardıkları iddia edilen 4 kişiye gözaltı

Bursa’da havai fişekle yangın çıkardıkları iddia edilen 4 kişiye gözaltı

29.07.2025 13:59:00
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AA İHA
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Bursa’da havai fişekle yangın çıkardıkları iddia edilen 4 kişiye gözaltı

Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

 

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlileri, havai fişeği attıkları öne sürülen S.D, A.K, M.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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