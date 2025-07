Can Atalay'dan orman yangınlarına tepki: 'Piyasacılıktan vazgeçmeliyiz'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay, günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin "Ne yazık ki ülkemizde en ucuz maliyet kaleminin emekçilerin canı olduğunu gördük. Yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı, sabır dilerim..." ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın açıklaması, sosyal medya hesabından yayımlandı.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin başı sağolsun. Ateşlerle boğuşurken canını yitiren her bir emekçi için, her bir hayvan dostumuz için, yanan her bir ağacımız için derin üzüntü içindeyim.

Ne yazık ki ülkemizde en ucuz maliyet kaleminin emekçilerin canı olduğunu gördük. Yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı, sabır dilerim.

"ÜLKEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Her bir kaybımız için ülkemizin başı sağolsun.

Yıllardır “Küresel Isınma” ve “İklim Krizi”nin uyarılarını görüyor ve yaşıyorduk. Artık uyarı aşamasını geçtik, doğrudan felaketi yaşamaktayız.

Yıllardır “Küresel Isınma”nın ve giderek “Küresel İklim Krizi”nin daha az su daha çok orman yangını gibi yakıcı sonuçları olacağı biliniyordu. Yaşadıklarımız öngörülen ama yapılmayanların sonucudur.

Yaklaşımımızı köklü biçimde değiştirmediğimiz sürece felaketler sürecektir.

"PİYASACILIKTAN VAZGEÇMELİYİZ"

Yaz aylarında bizi bekleyen tehditleri ancak başta orman ve su kaynaklarımız olmak üzere doğal varlıklarımızın, müştereklerimizin korunmasını kamucu bir yaklaşımla yeniden ele alarak, piyasacılıktan vazgeçmeliyiz. Orman emekçilerimizi her bakımdan güçlendirecek, yetersiz makine parkını yeniden gözden geçirecek bir yönetim anlayışına geçmeliyiz.

Doğal varlıklarımızı, müştereklerimizi ve insanımızı, tüm canlı yaşamı yok eden tehditleri ancak böylesi bir kamucu yaklaşımla koruyabiliriz.

Ateşle boğuşurken canlarını yitiren emekçilerimize göstereceğimiz en büyük saygı yeni canları yitirmemek için gereken önlemleri almaktır. Gerisi laf-ı güzaftır.

Ülkemizin başı sağolsun."