Saray'dan 'orman yangınları' açıklaması: 'Tavizsiz bir FETÖ temizliği başlatılmalıdır'

Bursa’daki yangınlara neden olan zanlının geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral açıklama yaptı

Saral'ın açıklaması şöyle:

“Son dönemde art arda yaşanan orman yangınları, ekonomik sabotajlar ve toplum huzurunu hedef alan operasyonlar; sıradan birer doğal gelişme ya da tesadüf değildir.

Tüm veriler göstermektedir ki, bu saldırıların ardında halen devletimizin bünyesine sızmış İsrail çocukları olan FETÖ’cüler ve onun dış bağlantılı uzantıları bulunmaktadır.

Ormanlarımızı yakan, gıda ve kiralar üzerinden halkımızın geçim yükünü artıran, piyasaları manipüle ederek ekonomik istikrarı hedef alan bu sinsi yapı; yalnızca bir terör örgütü değil, aynı zamanda küresel istihbarat örgütlerinin taşeronluğunu yapan organize bir tehdittir. Mossad ve benzeri karanlık yapıların direktifleriyle hareket eden bu hainler, milletimizin sabrını, devletimizin refleksini ve birliğimizi test etmeye kalkışmaktadır.

Bu nedenle çağrımız nettir:

Tüm bakanlıklarımız ve bağlı tüm kurumlarda, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden ivedilikle ve tavizsiz bir FETÖ temizliği başlatılmalıdır. Bu mücadele, sadece geçmişin hesabını sormak değil, geleceğimizi güvence altına alma mücadelesidir.”