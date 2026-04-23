Bursa'da 'hobi bahçeleri' yıkımlarına yurttaş isyan etti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yıkımların başladığı günden bugüne 40 hobi bahçesi yıkımının gerçekleştirildiğini hatırlatan yurttaşlar; kendilerine ait bahçelere deprem ya da pandemi anında sığınacak küçük barakalar yapan kişilerin imar barışından yararlanmak için başvurduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirdiler.

Yıkımların sürdüğünü kaydeden yurttaşlar Mudanya Belediyesi'nin diğer belediyelerin aksine aceleci davrandığını hatırlattılar.

TEPKİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in yer aldığı heyetin konu üzerinde çalışma yürüttüğü bilinmesine rağmen, sahada yıkımların devam etmesi, bölgedeki bahçe sahiplerinin tepkisini artırdı.

İŞLEMLERİN DURDURULMASI TALEBİ

İddiaya göre, Mudanya'ya bağlı kırsal mahallelerde bugüne kadar yaklaşık 40 yapının yıkıldığı, her gün yeni yıkımların sürdüğü belirtiliyor. Yurttaşlar ise nihai karar çıkana kadar Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı'ndan işlemlerin durdurulmasını talep ediyor.

Yıkımlardan etkilenen bir yurttaş yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Zeytin makinem sokakta kaldı. Burada zeytin makinesini koyduğum yer vardı, kurtarmaya uğraştım ama olmadı. Yıkıldı gitti. Bahçe sevgimiz bitti artık, gelesim yok. Bağ evimiz küçücük bir kulübeydi; yatak, yorgan, sobasıyla. Tüm resmi işlemlerimizi yaptıktan sonra burayı kurduk. Üstelik mahkemeye çıktık, karar lehimize oldu. Ama şimdi çaresiz bekliyoruz. Tavuklar, koyunlar perişan. Hayvanlar bile korktu. Jandarma geldi, zabıta geldi ve ‘mahkeme kararını tanımıyoruz' dedi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tek istediğimiz çözüm. Yetkililerden tek isteğimiz karar çıkana kadar yıkımların durdurulmasıdır."