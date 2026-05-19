Bursa'da iki minibüs çarpıştı: Şoför ve yolcular yaralandı!

19.05.2026 11:49:00
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 minibüs çarpıştı: 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağında meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ramazan K. Yönetimindeki minibüs, ters yöne giren sürücü Metin E. Yönetimindeki minibüs çarpıştı.

ŞOFÖR VE 3 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu sürücü Ramazan K. İle minibüste bulunan yolcular İsmail H., Hasan B. Ve Halil A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

