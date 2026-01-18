Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da indirim izdihamı: Dondurucu soğukta saatlerce beklediler!

18.01.2026 10:07:00
İHA
Bursa'da yeni açılışı yapılan bir mağazanın uygun fiyatlı ürünleri, yüzlerce yurttaşın saatlerce beklemesine sebep oldu. Yüz liraya satışı yapılan ürünlerden almak isteyen yurttaşlar dondurucu soğukta izdihama neden oldu.

Açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Image

İZDİHAM YAŞANDI

Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu.

Image

Yüzlerce yurttaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

