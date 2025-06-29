Bursa'da kan donduran olay... Sağır ve dilsiz kişiyi boğazından bıçakladı, 2.70 promil alkollü çıktı!

Korkunç olay, dün saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi
Ceno Bulvarı’nda bir iş yerinin önünde yaşandı.
Rüstem P., kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve
dilsiz Mehmet T.’ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ALKOLLÜ ÇIKTI!
Şüpheli Rüstem P. ise olay yerinde polis ekiplerince
yakalanarak gözaltına alındı. Rüstem P.’nin, yapılan kontrolde 2.70 promil
alkollü olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.