Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Öğle saatlerinde hızını artırarak, saatteki hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobil hasar gördü. Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katındaki tadilatta kullanılan alçı tuğla, yol kenarında park halinde olan minibüsün üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

SAATTEKİ HIZI 80 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da kentte kuvvetli rüzgarın etkisini gece yarısına kadar sürdüreceği belirtildi. Lodosun saatteki hızının 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilen açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden esmekte olan rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa il genelinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yer yer hamlesi 80 km/saat) esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

SAĞANAK UYARISI

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen lodos, yerini kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Vatandaşlar, kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı





TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Bursa'da gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos nedeniyle, Uludağ’a yolculuk için tercih edilen 9 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı da kapatıldı. Bursa Teleferik İşletmesi’nin sayfasından paylaşılan duyuruda, “Tesisimiz 27.10.2025 Pazartesi şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalıdır” denildi. Öte yandan Osmangazi ilçesinde de şiddetli rüzgara dayanamayan çınar ağacının dalı yola devrildi.

AĞAÇ AYDINLATMA DİREĞİYLE BİRLİKTE MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkisini sürdüren lodos nedeniyle Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç devrildi. Ağaç, bahçenin dışında park halinde bulunan bir minibüsün üstüne düştü. Ağaç, aydınlatma direğine de takılarak onu da devirdi. Minibüste hasara neden olan ağaç, belediye ekipleri tarafından elektrikli testere ile dalları kesilerek kaldırıldı