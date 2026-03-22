Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'da metro seferleri durdu!

22.03.2026 15:20:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sebebiyle Acemler ve Geçit/Balat istasyonları arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Bursa'daki ulaşımın önemli hatlarından biri olan BursaRay Kuzey Hattı'nda meydana gelen teknik arıza sebebiyle seferler, geçici süreliğine otobüs ile sağlanmaya başlandı.

Metronun durmasıyla istasyon aralarında kalan yurttaşlar ise ekiplerin kontrolünde raylara inerek istasyonlara yürüdü.

Acemler ile Geçit/Balat istasyonları arasındaki arıza giderilene kadar otobüs ile yapılacak olan seferlerin ne zaman normale döneceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer tarafından yapılan tek açıklamada ise, ekiplerin arızayı gidermek için sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ve seferlerin en kısa sürede yeniden normale dönmesinin hedeflendiği belirtildi.

