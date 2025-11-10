Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı
Paylaş

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

10.11.2025 14:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

Bursa'da öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ü bedenen aramızdan ayrılışının 87'nci yılında hazırladıkları özel koreografilerle andı.

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızdan ayrılışının 87'nci yılında, Bursa'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladıkları özel koreografilerle anıldı.

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

Öğrenciler, Atatürk'ü hazırladıkları özel koreografilerle andı. Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Atatürk’ün ebediyete uğrandığı 1938 yılını, Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise Atatürk’ün imzasını oluşturdu.

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

Mümin Canbaz Ortaokulu öğrencileri de Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’i sembolik olarak sahneledi.

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı

Koreografiler büyük beğeni toplarken, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, "Atatürk’ün, 'En büyük eserim Cumhuriyet'tir' sözünden aldığımız ilhamla; aklın, bilimin ve üretimin öncülüğünde ilerleyen, değerlerine bağlı, milli şuura sahip nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. 

Bursa’da öğrencilerden duygulandıran '10 Kasım' koreografisi: Atatürk imzası ve 1938 yılı canlandırıldı
İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Bursa #koreografi #10 kasım