Bursa'da orman yangını! OGM'den açıklama geldi: 'Karacabey’deki yangının enerjisini düşürdük'

Bursa’nın Karacabey ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü(OGM) devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.

"ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK"

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verldi:

"67 Arazöz 8 İş Makinesi 351 Personel ile Bursa Karacabey’de orman dışı alanda başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz."