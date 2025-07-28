Bursa'da orman yangını sabotajı: FETÖ'den ihraç edilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor.

Bursa Orhaneli'nde alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgede yurttaşların şikayeti üzerine aracında benzin bidonu bulunan Ufuk A. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Bursa Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik, açıklamasında ayrıca şahsın geçmişte FETÖ ile bağlantısı bulunduğunu ve hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır."

Ufuk A.'nın benzin aldığı anlardan görüntü.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Ufuk A.'nın eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.

Ufuk A.'nın emniyette alınan ifadesinde, ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bu nedenle dün akşam akaryakıt istasyonundan aldığı benzinle ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

ÖMÜR BOYU CEZAEVİNE GİRMEK İSTİYORMUŞ

Ufuk A. ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede, "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" beyan etti.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yeniden alevlenen orman yangınında sabotaj ihtimali gündemde yer almıştı.

Yurttaşların ihbarıyla yakalanan ve aracında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk A., polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Ufuk A. linç girişimi ile karşı karşıya kalmıştı.