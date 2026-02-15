Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.02.2026 07:52:00
DHA
Bursa'da otomobil ile özel eğitim ve rehabilitasyon servisi çarpıştı: 9 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü ile otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak ile Hasköy Yolu Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Ümral M. (64) yönetimindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Hümeyra A. (24) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

SÜRÜCÜLER VE YOLCULAR YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ve minibüste bulunan İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ile Rahime K. (44) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

