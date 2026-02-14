Akın Gürlek paylaşımı tepki çeken İYİ Partili Rasim Arı, AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Akın Gürlek atamasına tepki gösterdiği anlarda Gürlek için 'gururluyuz' paylaşımı yaparak dikkat çeken Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Arı, Gürlek atamasını, "Bugün çok şükür, hemşehrimiz Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak göreve atandı. Nevşehir’imizin evladı, devletimizin önemli bir emanetini omuzladı. Biz inanıyoruz ki adalet duygusu güçlü bu toprakların yetiştirdiği bir isim, görevini layıkıyla yerine getirecektir. Şehrimiz adına gururluyuz" ifadeleri ile paylaşmıştı.

AKP'YE Mİ GEÇİYOR?

Rasim Arı'nın paylaşımı kamuoyunda tepki ile karşılanırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arı'nın AKP'ye geçeceği iddia edildi. Bunun üzerine Arı, TV 100 kanalında iddialara yanıt verdi. Arı, iddiaların uzun zamandır olduğunu ve herkese kapısının açık olduğunu belirtti.

Rasim Arı, "Nevşehir’de de bana çıktığım her yerde bu soru geliyor. Ama doğmamış çocuğa don biçilmez. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bana böyle bir talep gelmedi, böyle bir katılım daveti gelmedi" ifadelerini kaydetti.