Bursa’da sahte altın vurgunu: Kuyumcuları dolandırdılar, kameralara yakalandılar

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde faaliyet gösteren 6 farklı kuyumcuda, tarihinde sahte gram altın satışı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.



İhbarlar sonrası başlatılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemelerinde, şüphelilerin kuyumculara müşteri gibi girerek sahte gram altın bozdurdukları ve olay yerlerinden kiralık araçlarla uzaklaştıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla kuyumcuyla alışveriş yaptığı anlar dikkat çekti.



Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 2 suç kaydı bulunan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla bağlantılı başka kişi ya da kuyumcuların olup olmadığının tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları ve esnafı dikkatli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.