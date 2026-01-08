Bursa’da şiddetli lodos korku dolu anlar yaşattı: KYK Kız Yurdu’nun çatısı uçtu

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken Nilüfer ilçesinde büyük bir tehlikeye yol açtı. Görükle Mahallesi’nde bulunan Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nun çatısı, lodosun etkisiyle yerinden koparak uçtu.

Kopan çatı parçalarının çevreye savrulması sonucu yurt binasında ve bahçede maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında yurtta çok sayıda öğrencinin bulunmasına rağmen herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

YURTTAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, Bursa’da rüzgâr hızının yer yer saatte 80 kilometreye ulaştığını ve lodosun akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Yurttaşlar, özellikle inşaat alanları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Yetkililer ayrıca, yurdun barınma kapasitesinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına öğrenciler için gerekli yönlendirmelerin yapıldığını bildirdi.