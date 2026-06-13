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Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yoldan geçen yurttaş da vuruldu

Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yoldan geçen yurttaş da vuruldu

13.06.2026 17:54:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yoldan geçen yurttaş da vuruldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen bir kişiye düzenlenen silahlı saldırıda, hedef alınan şahısla birlikte o sırada yoldan geçen bir vatandaş bacaklarından yaralandı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Bursa’da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda Özcan Öztürk ve bu sırada yoldan geçen Oktay Buldu yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Öztürk’e kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın tabancasından çıkan mermiler, Öztürk ile o sırada sokakta bulunan Oktay Buldu’ya isabet etti. Öztürk ve Buldu Özcan bacaklarından yaralanıp kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi de rastgele havaya ateş açarak otomobiliyle hızla uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde tabancayla Öztürk’ü kovalayıp ateş ettiği, ardından havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. 

İlgili Konular: #silahlı saldırı