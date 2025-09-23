Bursa'da yangın faciası... 3 kişi hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 08:48:00
DHA
Karacabey ilçesindeki bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı’nın 3’üncü katında dün saat 23.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Konular: #Bursa #Yangın #apartman #Ölüm

