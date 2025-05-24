Bursa'da 'yılan' paniği! Belediyeden açıklama geldi: Yolda, binalarda, arabalarda, her yerdeler...

İnegöl ilçesine bağlı Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler
mahallelerinde yılan popülasyonunun artması, mahalleliyi tedirgin etti.
Yolda, binaların içinde ve araçların motor kısmından yılan
çıktığını görenler, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerinin
bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını söyleyen mahalleli,
çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade
etti.
Osmaniye Mahallesi’nde park halindeki otomobilin motor
kısmına giren yılan, sürücüye zor anlar yaşattı.
Başka bir sürücü de aracının motor bölümüne giren yılanı
çıkarmak için otomobilin altında ateş yaktı.
İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ
İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilaçlama ve
çevre temizliği çalışmalarını hızlandırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının
çevresinde dikkatli olunması gerektiği de vurgulandı.