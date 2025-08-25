Bursa'daki 3.3'lük deprem sonrası Sultanbeyli'de 3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Sultanbeyli'de Çetin Sokak'ta bulunan 3 katlı bina, saat 11.15 sıralarında Bursa Mudanya açıklarında meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremde sallandı. Binada bulunan ve deprem sırasında panik yaşayan vatandaşlar, binanın deprem nedeniyle hasar aldığından şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi.

SOKAK ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Binada oturanların bir kısmının memlekette olduğu öğrenilirken, bazı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın akıbeti ekiplerin incelemelerinin ardından netlik kazanacak.