Bursa'daki otel yangınında yeni gelişme

Edinilen bilgiye göre, Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak’ta bulunan 7 katlı Oruç Otel’de dün gece saat 00.45 sıralarında yangın çıktı.

Otelin eksi 1’inci katındaki SPA bölümünde başlayan yangın sebebiyle otelin yangın sistemleri çalmaya başladı. İlk etapta yangına müdahale eden otel görevlileri bir yandan da vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde mahsur kalanlar, otel personeli ve ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Bazı konaklayanlar itfaiye sepetiyle odaların camlarından alındı. Eksi 1’inci kattaki yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle SPA katında kontrol altına alınıp, üst katlara sirayet etmesi önlendi.

OTELİN SAUNASINDAKİ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ

Yangının otelin sauna bölümündeki elektrik kontağı sebebiyle çıktığını belirten otelin Kurumsal İletişim Sorumlusu Murat Taydaş, şöyle konuştu:

"Dün gece çok talihsiz bir olay yaşandı. 11 yıldır hizmet veren 4 yıldızlı bir oteliz. SPA bölümündeki sauna kısmında gece 01.00’a doğru bir alevlenme oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve sınırlı bir bölgeyi etkileyen yangın, duman dedektörlerinin çalışmasıyla fark ediliyor. Gece görevli personelimiz duman kokusunu alır almaz sistemin de devreye girmesiyle vakit kaybetmeden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini arıyorlar.

Onlar da sağ olsunlar çok kısa bir süre içerisinde otele gelerek gerekli müdahaleyi yaptılar. Bu arada yangın aşağı katta SPA katında olmasına rağmen bir duman yükselmesi oldu. Her ne kadar bu duman çok olmasa da misafirlerimizin kaldığı odaların bulunduğu katları da etkiledi. Misafirlerimiz gerek görevli personelimiz gerekse itfaiye ekiplerimiz tarafından çok hızlı bir şekilde tahliye edildi. Olay yerine çok hızlı bir şekilde gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimize çok teşekkür etmek istiyorum.

Konuklarımıza, misafirlerimize de gösterdikleri anlayıştan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bu olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. 11 yıldır hizmet veren, her konudaki kanun ve yönetmeliklere uygun hizmet vermeye çalışan bir kurumuz. Bu yangın neden çıktı, bütün resmî kurumlarla birlikte kendi ekiplerimiz tarafından da incelenerek nedenlerine ulaşacağız."