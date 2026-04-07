Bursa'daki 'sevgili' kavgası kanlı bitti: Yaralılar var!

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde dün saat 22.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları öne sürülen Cankız Ç. (19) ile S.Y. (17), konuşmak üzere buluştu. Burada çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar birbirini yaraladı.

Bacağından yaralanan S.Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız Ç. ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAĞIRAN ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kızı S.Y.’nin yaralandığını haber alıp hastaneye giden Birgül B., ambulansla getirilen kızına, "Kızım gitme dedim sana" diye bağırdı. S.Y. ise annesine, "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Hastanede tedavisi süren S.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN BULUNUP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Cankız Ç. ise, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Cankız Ç.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de o sırada elindeki bıçağı alıp, kendimi korumak için bıçakladım" dediği belirtildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.