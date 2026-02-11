Bursa’daki skandal yargıya taşındı, Cumhuriyet görüntülere ulaştı... 'Okulun hurdasına bile çöküldü' iddiası

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan "hurda yolsuzluğu" iddiaları, yargının müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı.

Okulun uygulama otelinin çatısının yenilenmesi sırasında ortaya çıkan yüklü miktardaki alüminyum hurdaların, ihalesiz ve belgesiz şekilde satıldığı iddiası üzerine başlatılan hukuki süreçte, mülki amirliğin koruma kalkanı mahkeme duvarına çarptı.

KAMUYU ZARARA UĞRATAN "KAYIT DIŞI" SATIŞ

Cumhuriyet söz konusu dava dosyasına ve konuyla ilgili iddialara temel teşkil eden o görüntülere ulaştı.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulda görevli bir öğretmenin şikayetiyle gün yüzüne çıkan olayda, uygulama otelinden sorumlu Müdür Yardımcısı A.Y’nin 27 Şubat 2025 tarihinde alüminyum hurdayı bir kamyonete yükleyerek sattığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının iddiasına ve video kayıtlarındaki görüntülere göre hurdalar bir teraziyle tartılarak araca yüklendi ve araç sahibi müdür yardımcısına elden para verdi. Söz konusu satışın okulun satın alma veya ihale komisyonlarının bilgisi dışında, kayıt dışı şekilde gerçekleştirildiği iddia edildi.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ, MAHKEME "SORUŞTURUN" DEDİ

İddiaların resmi makamlara yansımasının ardından yapılan ön inceleme sonucunda Nilüfer Kaymakamlığı, ilgili yönetici hakkında soruşturma izni verilmemesine karar vermişti.

Söz konusu süreci yürüten isimlerin de Eğitim-Bir-Sen üyelerinin olduğu ortaya çıktı. Soruşturma izni verilmemesi kararının ardından müşteki öğretmenin itirazını değerlendiren Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, bu kararı hukuka aykırı buldu.

Mahkeme, iddiaların delillerle desteklendiğini ve kamu zararına yol açacak nitelikte olduğunu belirterek, dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine ve adli soruşturmanın açılmasına oybirliğiyle karar verdi.

TÖB-SEN: "SİYASİ ZIRH YOLSUZLUĞU ÖRTEMEZ"

Konuyu yakından takip eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa Temsilciliği, liyakatsiz atamaların ve siyasi yakınlıkların kamu kurumlarında denetimsizliğe yol açtığını savundu.

TÖB-SEN’in Cumhuriyet’e yaptığı yazılı açıklamada "Eğitim kurumlarında 'biz işimizi biliriz' anlayışıyla hareket edenlerin, arkalarına aldıkları sendikal ve siyasi desteklere güvenerek kamu malına zarar vermesi kabul edilemez. Yargı kararı, mülki amirlerin soruşturma izni vermeyerek oluşturduğu koruma kalkanını delmiştir. Kamu malının her bir kuruşunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğu öne sürülen okul yöneticileri hakkındaki hazırlık soruşturmasının, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek.